26 января был заложен фундамент Учебного Центра профессиональной подготовки, который будет осуществлять свою деятельность на основе корейских образовательных стандартов.

Центр будет функционировать на базе Бакинского государственного центра профессионального образования в сфере промышленности и инноваций.

Выступая на мероприятии, исполняющий обязанности министра образования, замминистра Джейхун Байрамов проинформировал участников о реформах, проводимых в сфере профессионального образования в последние годы, и основных направлениях государственной политики, нацеленной на развитие профобразования в стране.

Джейхун Байрамов также отметил важность открытия подобных центров с точки зрения подготовки конкурентоспособных кадров в соответствии с меняющимися требованиями рынка труда. Эти важные проекты реализуются в рамках «Стратегической дорожной карты по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике».

По словам Джейхуна Байрамова, в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Кореи центр будет являть собой образцовое учебное заведение, оснащенное всем необходимым оборудованием и учебными пособиями.

Выразив уверенность, что в центре будут созданы благоприятные условия для профессиональной подготовки студентов, Дж.Байрамов подчеркнул важность создания подобных учебных заведений для развития экономики нашей страны.

Далее на мероприятии выступили заведующий отделом Кабмина Наиль Фаталиев, посол Республики Корея в Азербайджане Кум Чанг Гью, а также президент службы развития человеческих ресурсов Кореи Ким Донг Ман, которые рассказали о сотрудничестве между двумя странами в сфере образования. Они выразили уверенность в том, что новый центр сыграет важную роль в эффективной подготовки квалифицированных кадров, отвечающих требованиям рынка труда.

Центр профессиональной подготовки будет специализироваться в основном на подготовке профессиональных кадров в сфере промышленности и инноваций по 8 специальностям — механик, электронщик, энергетик, специалист по промышленно-монтажным работам, строитель, ИТ-специалист, автослесарь, специалист по автоматизации. Планируется, что центр будет оснащен самой современной материально-технической базой, занятия будут проводиться по учебной программе Южной Кореи с участием специалистов из этой страны.