Проверки, проведенные Госслужбой финансового надзора Минфина Азербайджана в 2017 году, обеспечили возмещение в госбюджет средств на сумму 4 млн 755 тыс. манатов, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось ранее, в 2016 году проверки Минфина обеспечили возмещение в госбюджет средств на сумму 9 млн 168,94 тыс. манатов.

«В ходе проверок Минфин выявил, что из-за нарушений требований нормативно-правовых актов, регулирующих расходы выделяемых из госбюджета средств, из бюджета были переплачены средства на сумму 7 млн 367,9 тыс. манатов. Из этих средств 4 млн 673,7 тыс. манатов было возмещено в госбюджет в период проведения проверок, еще 81,8 тыс. манатов – в начале 2018 года», — отмечается в сообщении.

В прошлом году на основании выявленных нарушений к 760 должностным лицам были применены штрафы на сумму 639 тыс.