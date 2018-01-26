Распространенные в социальных сетях слухи о том, что перед входом в одну из школ Баку детям раздавали конфеты с содержанием наркотиков, являются безосновательными, заявили в пресс-службе МВД.

«Подобная дезинформация, носящая провокационный характер и рассчитанная на введение граждан страны в замешательство, раньше была распространена в столицах других государств. В последний раз такая же информация была распространена в казахстанском городе Актау. Однако в ходе расследований эти слухи не подтвердились. Еще раз сообщаем, что безопасность всех образовательных учреждений в городе Баку, включая и указанную школу, обеспечивается камерами наблюдения, службой охраны полиции и другими структурами. Также необходимо подчеркнуть, что до сегодняшнего дня фактов раздачи, либо продажи ученикам средних школ и других образовательных учреждений, действующих на территории республики, продуктов или пищи неизвестного происхождения с наркотическим составом зарегистрировано не было», — сказано в сообщении МВД.