Антисемитизм в Армении связан с националистической политикой властей.

Об этом заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер на пресс-конференции, посвященной Дню памяти жертв Холокоста.

По его словам, свидетельством этому являются последние исследованиям Антидиффамационной лиги (ADL), согласно которым в Армении наблюдается наивысший уровень бытового антисемитизма на постсоветском пространстве – более 60%.

«Для сравнения в Азербайджане и Грузии этот показатель близок к среднему показателю по всему миру», — приводит слова президента РЕК.

Он указал, что высокий уровень антисемитизма в Армении, Украине и Прибалтике связан с националистической политикой властей.

По его словам, невысокий уровень антисемитизма в России — 24% — связан, в том числе и с «благосклонным отношением» к евреям российских мусульман, насчитывающим более 20 миллионов человек.