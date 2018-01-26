Генпрокурор Закир Гаралов обратился к генпрокурору Российской Федерации Юрию Чайке в связи со смертью гражданки Азербайджана, журналистки Ульвии Шамильгызы в результате ДТП в городе Астрахань.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в обращении говорится, что смерть У. Шамильгызы в результате ДТП при переходе дороги в городе Астрахань Российской Федерации вызвал широкий общественный резонанс.

В то же время, была выражена уверенность, что Следственное управление МВД Российской Федерации по Астраханской области в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и нормами международного права проведет полное, всестороннее и объективное расследование по этому факту, а также даст юридическую оценку действиям обвиняемого лица.