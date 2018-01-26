Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли около 12 килограммов различных наркотических средств, в том числе свыше двух килограммов героина, более 8,5 килограмма опиума и около 1,3 килограмма марихуаны.

Согласно информации, свыше 1,5 килограмма героина было изъято у жителя Баку ранее судимого Агакерима Ахундова. Также более восьми килограммов опиума было изъято в автомобиле жителя Джалилабадского района Нурида Ахмедова. Опиум принадлежал его земляку, ранее судимому Зауру Мамедову.

Кроме того, у жителя села Зардаби Губинского района Ядигяра Ализаде был изъят 321 грамм героина, у жителя Баку ранее судимого Вургуна Абдулова — 453 грамма, а у жителя села Алиабад Загатальского района Эльгюджа Агамамедова — до 0,5 килограмма марихуаны.

Задержанные лица вместе с изъятыми вещественными доказательствами были переданы следствию, сообщили в пресс-службе МВД.