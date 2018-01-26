Трейдер и инвестор Джордж Сорос, который является одним из богатейших людей планеты, назвал биткоин и другие криптовалюты «типичным финансовым пузырем», сообщает РИА Новости.

«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и ее курс не может меняться на 25% в день. Криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании», — заявил Сорос на полях Международного экономического форума в Давосе.

Ранее американский инвестор Уоррен Баффет, состояние которого оценивают в 87,3 миллиарда долларов, предсказал криптовалютам «плохой конец». С ним согласны и другие эксперты, в числе которых — глава Банка России Эльвира Набиуллина.