Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Н.Туси НАНА назвала даты новрузских чершенбе в 2018 году.

Замдиректора обсерватории Хыдыр Микаилов сообщил АПА, что в этом году последний вторник праздника Новруз (Ахыр чершенбе) попадает на день прихода весны.

По его словам, первый вторник праздника Новруз (Су чершенбеси) будет отмечаться 27 февраля, Од чершенбеси – 6 марта, Йель чершенбеси – 13 марта, последний вторник (Торпаг чершенбеси) – 20 марта.

Х. Микаилов отметил, что весна в Азербайджане придет 20 марта в 20:15 по бакинскому времени.