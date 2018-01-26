«Международный банк Азербайджана обратился в суды США и Великобритании с целью бессрочного признания в этих юрисдикциях процесса реструктуризации обязательств. Подобное обращение – юридическая процедура, выполняемая на основе рамочного закона Международной комиссии по торговле ООН (UNCITRAL). Эта юридическая процедура носит технический характер и никак не влияет на итог реструктуризации обязательств».

Как сообщили АПА в банке, 18 января 2018 года Суд Нью-Йорка удовлетворил обращение МБА и вынес решение о бессрочном моратории на иски к активам МБА в США. «В Великобритании же суды первой инстанции не наделены полномочиями принимать решения вопросам по такого рода. Лондонский суд признал право на апелляцию, а также возможность обращения в Верховный суд касательно признания процесса реструктуризации обязательств, хотя имел полномочия лишить банк этого права. Это показывает большую перспективность решения этого вопроса в апелляции или Верховном суде».

МБА отмечает, что в обязательствах МБА доля «Сбербанка» и FTIML, обратившихся в Лондонский суд за отклонением обращения о моратории, несущественна: «Мораторий на иски к активам МБА в Великобритании вступил в силу 6 июня 2017 года и еще в силе. Требования этих кредиторов не влияют на итог реструктуризации обязательств и представляют собой исключительно коммерческий спор».

Напомним, что процесс добровольной реструктуризации обязательств МБА перед иностранными кредиторами успешно завершился 1 сентября 2017 года. В результате были эмитированы государственные ценные бумаги на 2 млрд. 265 млн. долларов и ценные бумаги банка на 1 млрд. Процесс распределения ценных бумаг происходил в несколько этапов и кредиторы, предоставив необходимые документы, получили предложенные им финансовые инструменты. Не получившие финансовые инструменты кредиторы составляют около 5% общего числа кредиторов. Выпущенные для них ценные бумаги хранятся на специальном счете. Кредиторы могут получить их, предоставив необходимые документы, или продав ценные бумаги, получить наличные.