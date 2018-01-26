Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев в ближайшие месяцы будет назначен послом в одну из стран Прибалтики. Как сообщает портал Modern.az, Ч.Абдуллаев еще много лет назад изъявил желание представлять нашу страну за рубежом, но так как тогда его семья проживала в Англии, он предпочел эту стану.

«Однако его желание не осуществилось. Чингизу Абдуллаеву дали шанс стать послом одной из стран Прибалтики, с чем он согласился. Ожидается, что в скором времени будет осуществлено данное назначение», — отмечает портал.