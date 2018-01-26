Альпинисты из Польши и Франции Томаш Мацкевич и Элизабет Револь застряли на высоте 7,4 тыс. метров при восхождении на вершину Нанга-Парбат на северо-западе Гималаев.

Как передает ТАСС, по имеющимся данным, альпинисты провели там ночь, после чего попытались спуститься, но им это не удалось. «В данный момент они по-прежнему находятся на этой высоте, ожидая помощи», — информировал представитель организации Януш Майер.

Спасательную операцию координируют посольства Польши и Франции. В настоящее время группа альпинистов, которая находится на ближайшей базе, ожидает с необходимым оборудованием информации о возможности использования спасательного вертолета.

Гора Нанга-Парбат — девятый по высоте восьмитысячник мира. Вершина входит в первую тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3 % по отношению к числу достигших ее пика.