В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве известного спортсмена, тренера по виду борьбы К-1 Ровшана Хейбятова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева, были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

В качестве потерпевшего по уголовному делу признан Эльнур Мамедов — сын брата бывшего министра транспорта Зии Мамедова Эльтона Мамедова.

Обратившись в Главное управление полиции города Баку, Эльнур Мамедов заявил о злоупотреблении Р.Хейбятовым его доверием и присвоении путем мошенничества 100 000 манатов. В отношении задержанного Р.Хейбятова была избрана мера пресечения в виде ареста и, после 5-месячного ареста, его отпустили под домашний арест.

Согласно обвинительному акту, Э.Мамедов отдал Р.Хейбятову 200 000 манатов и отправил его по делам в Турцию.

Р.Хейбятов попал в соседней стране в аварию и был помещен в больницу. Он сказал, что после ДТП обнаружил, что денег при нем нет. Не поверив ему, Э.Мамедов заявил о присвоении Р.Хейбятовым средств и обратился с жалобой в полицию.

Согласно обвинению, Р.Хейбятов путем мошенничества присвоил 210 000 манатов Э.Мамедова.

Напомним, что Э.Мамедов являлся не только президентом организации «Best of the Best Promotion», но и официальным представителем К-1 по Азербайджану и Ближнему Востоку.

Затем гособвинитель огласил обвинительный акт.

Ровшан Хейбятов не признал себя виновным по объявленному обвинению.

Выяснилось, что потерпевший Эльнур Мамедов возбудил гражданский иск на 65 000 манатов.

На процессе в качестве потерпевшего был допрошен Э.Мамедов. Он заявил, что знает Р.Хейбятова уже 10 лет: «В 2015 году у меня был спортивный автомобиль. Хотел приобрести машину из Германии. Ровшан мне посоветовал не покупать автомобиль, а создать свое дело. Я согласился. Он сказал, что от доходов в бизнесе мы купим еще лучшую машину».

Потерпевший сказал, что всегда поддерживал Р.Хейбятова: «Я поверил ему, так как помогал ему при любых проблемах. Требовалось 210 000 долларов. Я познакомил его с отцом. Он поговорил с Ровшаном и сказал, что в случае, если Р.Хейбятов возьмет деньги, он возьмет на себя ответственность за взятые средства. Ровшан согласился. У меня оставалось 100 000 долларов. Я взял на месяц в банке еще 100 000 манатов. Мы встретились с Ровшаном. Я его попросил не входить в убыток».

Сын бывшего депутата сказал, что Р.Хейбятов уехал с деньгами в Турцию:

«Он увез с собой двух спортсменов. Ребята сообщили мне, что Ровшан попал в ДТП. Я позвонил Ровшану и он сказал, что у него перелом шеи. Я помчался в больницу. Увидел, что он здоров, но вел себя иначе. Я спросил где деньги, на что Ровшан ответил, что их увезли в машине. Мы пошли в полицию. У него взяли показания. В полиции нам сказали, что автомобиля и денег не было».

По словам Э.Мамедова, обвиняемое лицо в общем вернуло ему 144 000 долларов.

Очередное заседание суда назначено на 2 февраля.