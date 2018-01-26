Турция намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Мы будем зачищать наши границы от террористов до самого Ирака. Манбидж тоже зачистим от террористов, как и обещали. Обращаюсь к тем, кто пытается поучать власти Турции, требует быстрее завершить операцию «Оливковая ветвь». Интересно, как бы вы поступили, если бы террористы из соседней страны подвергали бы ваши города ракетному обстрелу и атакам? Какова была бы ваша реакция, если бы на крыши церквей падали снаряды и гибли молящиеся люди?» — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.