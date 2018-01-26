«В настоящее время мы ведем на склоне Баил геофизические исследования, изучаются причины оползневого процесса. Разрабатывается геологическая основа для работы, которая будет проведена на территории соответствующими структурами».

Об этом АПА сказал глава экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, горизонтальные маяки, установленные на оползневом участке, показали образование новых трещин, на территории идет процесс оседания земной поверхности.

Начальник экспедиции отметил, что в настоящее время с помощью метода электроразведки ведется работа по установлению, на какой глубине идет процесс.

Напомним, оползневой участок «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее Телебашни. Причиной оползня стали атмосферные осадки и вертикальный разрез склона во время ведения строительных работ. Ширина трещин в оползневой зоне достигает одного метра, глубина — 7 метров.