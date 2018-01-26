«Некоторые международные организации указывают, что даже Афганистан опережает Азербайджан в вопросе свободы прессы. Это очень примитивный подход».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям, заместитель исполнительного секретаря Партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По его словам, формируются некие оппозиционные силы с целью разграбления природных ресурсов некоторых стран: «Происходящее сегодня в странах Ближнего Востока является результатом этого. Госдепартамент США называет Азербайджан в списке нестабильных стран. Они хотят препятствовать потоку туристов в Азербайджан. Как Азербайджан может быть нестабильным, если начальники Генштабов США и России встречаются именно в Баку?

Этот год — год выборов, таких провокаций против Азербайджана будет много.

Азербайджанский народ мудрый, он сделает свой выбор у избирательных урн, вмешательства извне допущено не будет. Поддержка прессы в этом вопросе тоже важна».