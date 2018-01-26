В Шеки люди в масках совершили нападение на автозаправочную станцию (АЗС).

Как сообщает АПА в Шекинском РОП, двое в масках совершили нападение на АЗС на территории села Кичик Дехне, разбили стекло комнаты оператора и потребовали деньги. Столкнувшиеся с отпором работников АЗС лица в масках покинули заправку.

В результате проведенных по «горячим следам» мероприятий один из нападавших, житель села Кичик Дехне Таджир Манафлы был задержан. В ходе досмотра его автомобиля были обнаружены 2 маски, нож, скотч и одежда.

В настоящий момент правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия для поимки другого участника нападения.