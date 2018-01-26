27 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в отдельных местах на полуострове выпадет снег, который днем постепенно прекратится. Будет дуть порывистый северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2°, днем 2-4°.

Атмосферное давление повысится с 772 мм до 778 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди и снег. Местами будет туман. Подует порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-7°, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза. Есть вероятность, что в горных районах дороги покроются льдом.