Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров сегодня осмотрел оползневой участок на склоне Баил, расположенный около Бакинской телебашни.

Министр ознакомился с ситуацией, поручил соответствующим сотрудникам министерства оперативно выполнять необходимые работы.

Заместитель министра внутренних дел Орудж Залов и начальник Главного управления общественной безопасности министерства, генерал-майор полиции Огтай Керимов посетили территорию оползня в жилом массиве Баил.

Они провели встречу с местными жителями, осмотрели квартиры, которые пришли в аварийное состояние в результате оползней.

Руководство МВД дало поручение сотрудникам полка быстрого реагирования принять необходимые меры для защиты домов.