Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров сегодня осмотрел оползневой участок на склоне Баил, расположенный около Бакинской телебашни.
Министр ознакомился с ситуацией, поручил соответствующим сотрудникам министерства оперативно выполнять необходимые работы.
Заместитель министра внутренних дел Орудж Залов и начальник Главного управления общественной безопасности министерства, генерал-майор полиции Огтай Керимов посетили территорию оползня в жилом массиве Баил.
Они провели встречу с местными жителями, осмотрели квартиры, которые пришли в аварийное состояние в результате оползней.
Руководство МВД дало поручение сотрудникам полка быстрого реагирования принять необходимые меры для защиты домов.