Трое турецких военных погибли в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне, 16 раненых находятся на стационарном лечении, заявил РИА Новости представитель минздрава Турции в пятницу.

«К настоящему времени трое турецких военнослужащих погибли в ходе операции в Арфине. Также погибли 11 членов (оппозиционной) Свободной сирийской армии. Несколько десятков пострадали, большинству из них была оказана помощь на месте. В больнице находятся на лечении 16 раненых, их состоянию ничего не угрожает. Лечение также проходят 18 членов ССА», — сказал собеседник агентства.