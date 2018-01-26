Россия в этом году поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС, а всего за год на экспорт будет поставлено семь таких машин, сообщает в пятницу холдинг «Вертолёты России».

Ранее в компании завяли о подписании первых контрактов на поставку этих вертолётов в Турцию и Таиланд.

«Холдинг «Вертолеты России» в 2018 году поставит иностранным заказчикам семь многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC, производство машин уже началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии. В настоящее время на заводе уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года», — говорится в сообщении.

Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб. Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций.