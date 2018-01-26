«В своем выступлении в ПАСЕ Серж Саркисян в очередной раз нес чепуху. Он пытается обмануть простых и бедных армян».

Об этом АПА, выражая отношение к выступлению президента Армении Сержа Саркисяна в ПАСЕ, сказал председатель Общественного Объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» Байрам Сафаров.

Он отметил, что выступление Сержа Саркисяна направлено на то, чтобы выиграть время и обмануть армянскую общественность: «Если они хотят дать выступлению Сержа Саркисяна справедливую оценку, тогда им следует изучить напряженную социально-экономическую ситуацию в Армении и массовый исход ее граждан из страны. Работа же, которую в Азербайджане проводит президент нашей страны, приветствуется во всем мире».