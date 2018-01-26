В Баку обезврежено лицо, оказавшее вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

Согласно сообщению МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры следственно-оперативных действий стало известно, что житель Баку 24-летний ранее судимый Гасан Мешедиев, застреливший 15 января на территории поселка Локбатан Гарадагского района жителя города Хырдалан ранее судимого 26-летнего Османа Абдуллаева, скрывается на территории поселка Хокмели Абшеронского района.

В ходе проведенных мероприятий по его задержанию, после оказания вооруженного сопротивления сотрудникам полиции Г.Мешедиев был застрелян.

По факту следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжатся.