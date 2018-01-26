Президент США Дональд Трамп уверен, что доллар будет укрепляться в связи с позитивной ситуацией в экономике страны.

Как передает ТАСС, об этом президент США, прибывший в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Доллар будет сильнее и сильнее, и, в конечном счете, я хочу, чтобы он был сильным. Наша страна снова становится сильнее в экономическом отношении и в других сферах «, — сказал Трамп. По словам Трампа, эти слова Мнучина были «вырваны из контекста».

Трамп также отметил, что журналисты ранее неверно интерпретировали высказывания министра финансов США Стивена Мнучина о курсе национальной валюты. Тот во время выступления в среду заявил, что слабый доллар отвечает интересам американской экономики.

После заявлений американского президента курс основной валютной пары USD/EUR снизился до 1,24 с 1,25.