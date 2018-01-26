Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что, по его версии, приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам. Свою точку зрения он изложил в интервью, опубликованном в четверг в электронной версии газеты The Daily Telegraph. Об этом информирует ТАСС.

«План россиян не будет заключаться в том, чтобы высадиться с десантного корабля в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне, — считает министр. — Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране». «Это реальная угроза, перед которой, я уверен, сейчас стоит наша страна», — утверждает Уильямсон.

Издание отмечает, что в стране с населением почти 66 млн человек в данный момент действуют четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, которые обеспечивают энергией 3 млн домов. «Зачем они продолжают фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии электропередачи и газопроводы, которые доставляют так много электричества и так много энергии в нашу страну?» — задался вопросом министр, после чего предложил собственный вариант ответа: «Они изучают их, поскольку считают, что такими способами могут нанести ущерб Великобритании».

«Вы можете представить себе, к какому внутреннему, промышленному хаосу это может на самом деле привести. А они сделают именно так — создадут хаос и отступят», — предположил Уильямсон. «Они постараются определить наши уязвимые места, потому что они хотят знать, как их поразить, они хотят знать, каким образом они могут уничтожить инфраструктуру, а уничтожение инфраструктуры означает причинение вреда Великобритании и британскому народу», — полагает министр, возглавивший военное ведомство в ноябре прошлого года.