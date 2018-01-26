Вооруженные силы Турции и сотрудничающая с ними оппозиционная «Сирийская свободная армия» (ССА) нейтрализовали с начала операции в Африне 343 члена группировок, признанных Анкарой террористическими.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу на сайте Генштаба ВС Турции заявлении.

«По информации от источников в регионе, на данный момент в ходе операции «Оливковая ветвь» нейтрализовано по меньшей мере 343 члена террористических группировок. Операция проходит в плановом режиме», — сообщили военные. Генштаб к этим «террористическим группировкам» относит курдские «Силы народной самообороны» (СНС), партию «Демократический союз» (ДС), Рабочую партию Курдистана и «Исламское государство». В заявлении также отмечается, что «в течение минувшей ночи 13 боевых самолетов ВВС Турции уничтожили 23 цели террористов, в том числе укрытия, склады с оружием, огневые точки».