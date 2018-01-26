«В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Кракове обсуждались вопросы, связанные со снижением военных рисков, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность дополнительных семи наблюдателей».

Об этом АПА сказал российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кракове.

«Как Вы знаете, на последнем саммите по НКУ, проведённом в октябре прошлого года в Швейцарии, было принято решение активизировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряжённости на линии соприкосновения. Соответственно, после саммита вместе с французским и американским коллегами, а также послом Каспшиком, представляющим действующее председательство ОБСЕ, провели серию консультаций с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также помогли организовать им две встречи друг с другом, последняя из которых состоялась в Кракове. На ней, в частности, обсуждались вопросы, связанные со снижением военных рисков, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность дополнительных семи наблюдателей. Остались некоторые технические детали, которые ещё предстоит согласовать. Прежде чем будет запущен механизм расширения», — подчеркнул Игорь Попов.

Российский сопредседатель также сказал, что на переговорах также было продолжено обсуждение наиболее сложных аспектов НКУ, препятствующих процессу урегулирования: «Они не новые, не раз озвучивались сторонами и связаны с решением статусных вопросов и урегулированием территориальной проблемы. Соображения, высказанные сопредседателями, направлены на то, чтобы помочь найти приемлемые развязки. Рассчитываем уточнить позицию сторон в ходе предстоящего в первой декаде февраля визита нашей «тройки» в регион и встреч с президентами Азербайджана и Армении».

На вопрос о том, «существуют ли конкретные предложения или решения, связанные со встречей президентов Азербайджана и Армении, и будут ли находиться в повестке президентов Азербайджана и Армении в ходе визита сопредседателя в регион в начале февраля?» сопредседатель ответил: «Как посредники мы выступаем за продолжение политического диалога на высшем уровне. Считаем, что ему нет альтернативы. Только сами стороны, проявив политическую волю, могут прийти к компромиссным решениям, которые положат конец этому затянувшемуся конфликту. При этом проведению очередного саммита должна предшествовать тщательная подготовительная работа, в первую очередь, направленная на согласование сущностного наполнения встречи. Со своей стороны, прилагаем усилия для того, чтобы предложить Баку и Еревану устраивающие их варианты, и об этом будет идти речь в регионе. Когда стороны будут готовы к встрече, можно будет предложить лидерам двух стран с учётом их рабочих графиков соответствующие варианты, включая формат и сроки проведения саммита».