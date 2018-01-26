Автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа сбил в Давосе швейцарского полицейского, передает ТАСС.

Инцидент произошел накануне вечером при попытке стража порядка остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, который, по утверждению газеты, входил в колонну Дональда Трампа. В тот момент, когда страж порядка попытался остановить машину, водитель прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом. Происшествие попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону, что ослабило удар.

На данный момент никаких официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало.

Сегодня Дональд Трамп выступит с речью на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме.