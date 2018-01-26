С завтрашнего дня в общеобразовательных школах Азербайджана начинаются зимние каникулы.

Как сообщает АПА, зимние каникулы в 2017/2018 учебном году начнутся 27 января и завершатся 31 января.

Уроки возобновятся 1 февраля как в школах с 5-дневной учебной неделей, так и с 6-дневной.

Отметим, согласно учебному плану общеобразовательных школ на 2017/2018 учебный год, занятия в общеобразовательных школах начались 15 сентября и закончатся 14 июня. Учебный год делится на 2 полугодия: первое полугодие – 15 сентября-26 января, второе полугодие – 1 февраля-14 июня. Осенние каникулы начинаются 16-го, завершаются 20 ноября, зимние каникулы начнутся 27, завершатся 31 января. В начальных классах дополнительно будут введены весенние каникулы — 1-5 мая.