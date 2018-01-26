Соцсеть Facebook и Google представляют угрозу для общества.

Как передает РИА Новости, об этом заявил миллиардер Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

«Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выуживать из игроков все их деньги, даже те деньги, которых у них нет», — заявил бизнесмен.

Кроме того, по его мнению, Facebook и Google создают «монополию на свободу людей».

«Соцсети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, завлекающая внимание людей, все больше сосредотачивается в руках небольшого числа компаний», — посетовал Сорос.