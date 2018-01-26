Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,77 доллара или 1,08%.
В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 72,18 доллара за баррель.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,77 доллара или 1,08%.
В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 72,18 доллара за баррель.
Дата: 2018/01/26 10:13
Раздел: Азербайджан, Экономика
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