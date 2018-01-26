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Со дня операции «Дашалты» минуло 26 лет

26 января исполняется 26 лет со дня безуспешной операции азербайджанской армии по зачистке от армянских вооруженных формирований села Дашалты Аскеранского района

Операция «Дашалты» началась 25 января 1992 года в 20:00 и безуспешно завершилась ночью 26 января.

Операцией, осуществленной с целью освобождения села Дашалты близ Шуши, руководил сам бывший министр обороны, генерал-майор Таджеддин Мехдиев. В операции приняли участие 3 взвода в составе добровольцев азербайджанской армии и бойцы батальона обороны Шуши. В результате тактических ошибок, отсутствия связи между группами, утечки информации и предательства проводников, один азербайджанский взвод, следовавший из села Набилар в Дашалты, был полностью уничтожен, попав в засаду. Другие взводы, вошедшие в село, понеся большие потери, смогли отступить.

По официальным данным, в операции «Дашалты» азербайджанская армия потеряла более 90 человек, большая их часть все еще считается пропавшими без вести. В ходе боя армяне тоже потеряли несколько единиц боевой техники и около 80 человек.

Дата: 2018/01/26 0:28

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Раздел: Азербайджан, Важно

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