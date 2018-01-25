На сайте сайте Down Detector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений, говорится о сбое в работе Instagram и Facebook. Чаще всего проблемы, по данным пользователей, возникают при попытке входа в соцсети и написании комментариев.

В Instagram на первом месте по количеству жалоб проблема с обновлением новостной ленты (41%), входом в соцсеть (34%) и работой приложения при входа с компьютера (24%). Пользователи Facebook также сообщают, что не могут зайти в соцсеть (40%), о «полной приостановке работы сайта» (39%) и проблемах с загрузкой изображений (19%).

​Сбои наблюдаются в Соединенных Штатах и странах Южной Америки, а также в некоторых странах Европы и Азии. О проблемах в работе Instagram также сообщают пользователи из России.