Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выступающие посредниками в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, совершат визит в регион в первой декаде февраля. Об этом АПА сообщил российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов.

По его словам, в соответствии с итогами встречи глав МИД Азербайджана и Армении 18 января в Кракове, сопредседатели планируют совершить очередной визит в регион в первой декаде февраля.

Попов отметил, что в рамках визита запланированы встречи с президентами Азербайджана и Армении. На встречах будут обсуждаться пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта.