Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские власти намерены опубликовать свою ядерную доктрину в начале февраля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему рассчитываем опубликовать её в начале февраля», — отметила она.