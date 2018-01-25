Сохранение территориальной целостности Сирии — общая цель Анкары и Дамаска, ВС Турции не собираются атаковать правительственные войска в Сирии. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Когда-то они (ВС Сирии) сбили наш самолет и получили от нас ответ. Пока они на нас не нападают, нам незачем рассматривать их как нашу цель. До сегодняшнего дня мы таких действий не предпринимали. Режим знает, что YPG (силы самообороны курдов) хотят расчленить Сирию. А мы, и режим, и оппозиция – все сторонники сохранения целостности Сирии в ее нынешних границах. Мы верим, что режим не будет сотрудничать с террористами», — сказал Чавушоглу журналистам.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.