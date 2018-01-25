В Париже сотрудники Лувра временно закрыли подземную галерею исламского искусства из-за наводнения, вызванного резким ростом уровня воды в Сене.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Artnetnews.

Отмечается, что галерея была закрыта как минимум до 28 января. Данный шаг был предпринят в качестве «исключительной меры» в соответствии с протоколом по чрезвычайным ситуациям.