Об этом сообщает RT со ссылкой на Artnetnews.
Отмечается, что галерея была закрыта как минимум до 28 января. Данный шаг был предпринят в качестве «исключительной меры» в соответствии с протоколом по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Artnetnews.
Отмечается, что галерея была закрыта как минимум до 28 января. Данный шаг был предпринят в качестве «исключительной меры» в соответствии с протоколом по чрезвычайным ситуациям.
Дата: 2018/01/25 22:46
Раздел: Мир
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