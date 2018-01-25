Младшая дочь российского президента Владимира Путина Екатерина Тихонова рассталась с мужем Кириллом Шамаловым. Разрыв в отношениях связывают с продажей акций Сибур, которыми владел Шамалов.

Екатерина Тихонова, которую называют младшей дочерью российского президента Владимира Путина, рассталась со своим мужем Кириллом Шамаловым. Об этом, как пишет «Корреспондент», сообщает в четверг, 25 января, Bloomberg ссылаясь на источники.

По данным издания, разрыв в отношениях произошел из-за продажи акций нефтехимической компании Сибур, принадлежавших Шамалову другому миллиардеру Леониду Михельсону.

Вместе с тем, официальных подтверждений этой информации не поступило.

Кирилл Шамалов — сын совладельца банка Россия Николая Шамалова, который в 2014 году купил 20 процентов акций Сибура.

Кирилл Шамалов находится в списке богатейших людей России по версии Forbes.