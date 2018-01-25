Сегодня в 18:50 по вине пассажира произошел сбой в графике движения поездов Бакинского метрополитена.

Как сообщает 1news, на станции «Иншаатчылар» молодой человек, спрыгнув на рельсы, пошел по туннелю в направлении станции «Элмляр Академиясы».

Прибывшие на место происшествия работники метрополитена и сотрудники полиции вытащили его из туннеля.

По словам руководителя пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаева, человеком, нарушившим график движения поездов, оказался житель Шамкирского района Алескеров Тамерлан Ровшан оглу, 1992 года рождения.

В настоящее время Т.Алескеров задержан, сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту.