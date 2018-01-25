Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в штабе операции «Оливковая ветвь» в провинции Хатай, сообщили «Анадолу» в администрации главы турецкого государства.

Президента сопровождали глава Генштаба ВС Турции генерал Хулуси Акар, вице-премьер Бекир Боздаг, министр обороны Нуреттин Джаникли, командующий сухопутными войсками генерал Яшар Гюлер, а также губернатор провинции Хатай Эрдал Ата.

Командующий второй армией генерал Исмаил Метин Темел и другие высокопоставленные военные чины проинформировали главу государства и сопровождавшую его делегацию о ходе операции «Оливковая ветвь».