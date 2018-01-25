«Турция сложный партнер». Как сообщает АПА, об этом сегодня на традиционном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ответ на вопрос курдских журналистов об отсутствии у России четкой позиции в связи с операцией Турции в Африне спикер МИД России подчеркнула, что позиция ее страны известна и конкретна.

Отвечая на вопрос курдских журналистов о военной операции Турции в Африне и предательстве со стороны России курдской группировки PYD в Сирии, М. Захарова сказала, что Россия не несет ответственность за операцию Турции в сирийской провинции Африн: «Да, Турция сложный партнер. Но независимо от сложности Россия постоянно обсуждает с Турцией курдскую проблему. Россия делает все возможное для того, чтобы курдские политические силы были привлечены к урегулированию конфликта в Сирии».