Высший совет по вопросам телерадиовещания Турции (RTÜK) оштрафовал одну из популярных радиостанций — Show Radyo за оскорбительные высказывания в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги, пишет «Анадолу».

Согласно решению RTÜK, наложен запрет на пять выпусков программы Matrax, а также наложен максимально разрешенный законом штраф в размере пяти процентов от коммерческой прибыли органа СМИ.

Поводом для решения стала передача Matrax с ведущим Зеки Каяханом Джошкуном, вышедшая в эфир в 22.00-01.00, 16 января 2018 года.

RTÜK предупредил руководство Show Radyo, что в случае повтора подобного рода действий в течении ближайшего года, может быть принято решение о приостановке вещания радиостанции сроком на 10 дней. Если же Show Radyo решит повторить подобный выпуск программы, то лицензия радиостанции будет аннулирована.