«В связи с незаконным визитом 2 сентября 2017 года членов парламента Канады Тони Клемана и Рейчел Хардер на оккупированные территории Азербайджана и включением их со стороны МИД в «Список нежелательных лиц» наше посольство в Канаде вручило ноту Департаменту иностранных дел, торговли и развития этой страны».

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Х. Гаджиева, в ответной ноте, поступившей из Департамента иностранных дел, торговли и развития Канады, было еще раз заявлено, что Канада признает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов. Также было отмечено, что Канада не признает так называемую «НКР» или представляющих ее «официальных лиц». Было подчеркнуто, что правительство Канады поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках процесса МГ ОБСЕ.

По словам Гаджиева, в ноте отмечается, что два члена канадского парламента совершили визит на оккупированные азербайджанские территории не от имени правительства Канады, и правительство не было заранее проинформировано об этих планах. Также отмечено, что Канада имеет представление о политике Азербайджана в связи с въездом в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, и по этой причине призывает граждан страны воздерживаться от посещения оккупированных земель и называет такие визиты, совершаемые без согласия правительства Азербайджана, незаконными и противоречащими законодательству Азербайджанской Республики.