Надо повышать не активность, а эффективность в процессе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказала в четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, надо повышать не активность, а эффективность. Думаю, что этим все и займутся», — сказала она.

Кроме того, Захарова отметила, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано 1 февраля будет находиться с рабочим визитом в России.

По ее словам, в ходе встречи планируется обсудить содействие в урегулировании региональных конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе на Южном Кавказе.