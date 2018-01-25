Глава Чечни отреагировал на открытое письмо кандидата в президенты Ксении Собчак, которое она опубликовала на своей странице в «Инстаграме». В обращении к Рамзану Кадырову, своим конкурентам на выборах и другим российским политикам телеведущая потребовала поспособствовать освобождению главы чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева.

— Вот она кандидат в президенты и не знает, что у меня нет таких полномочий. Я — не судья, не прокурор, не руководитель МВД. Я — глава республики. У меня нет никаких полномочий для того, чтобы освободить или задерживать кого-либо. Вот она глупая, я не понимаю ее. Откуда такие глупые люди берутся? Как я могу освободить человека, который задержан и у него по версии следствия изъяли наркотики?, — сказал глава республики в интервью Daily Storm.