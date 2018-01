«С учетом институционального нарушения памяти или амнезии у руководства Армении и МИД Армении, хотим им напомнить заявления тогдашнего министра обороны и нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна британскому журналисту Томасу Де Ваалу».

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Представитель МИД выделил, что на 172-й странице книги Томаса Де Ваала «Черный Сад: Армения и Азербайджан через мир и войну» процитированы слова Сержа Саргсяна. «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не поднимут руку на мирное население. Но мы смогли сломать этот стереотип» (Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York and London, New York University Press, 2003), p. 172)).

Томас де Ваал заявил, что у него имеется аудиозапись данного интервью.

(Armenia’s then-Defense Minister and current President, Serzh Sargsyan, was quoted by the British journalist Thomas de Waal, as saying, “[b]efore Khojali, the Azerbaijanis thought that … the Armenians were people who could not raise their hand against the civilian population. We were able to break that [stereotype]”)

На 213-214-й страницах книги брата национального героя Армении, террориста Монте Мелконяна Маркара Мелконяна «Путь моего брата», он пишет: «Ряд мирных жителей Ходжалы отдалились на безопасное расстояние почти в 6 миль, но армянские солдаты их преследовали. Потом солдаты достали кинжалы и стали наносить удары клинками». ((My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia (London and New York, I. B. Tauris, 2005), pp. 213-214).)

(Author Markar Melkonian would later describe in his book how some residents of Khojaly had nearly reached safety after fleeing almost six miles but “[Armenian] soldiers chased them down”. The soldiers, he continues, “then unsheathed the knives they had carried on their hips for so long, and began stabbing” (My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia (London and New York, I. B. Tauris, 2005), pp. 213-214).)

В соответствии с современным международным правом, за преступление против человечности и совершение геноцида наряду с Республикой Армения уголовную ответственность несут и люди из военно-политического руководства Армении.

Если военно-политическое руководство Армении найдет в себе мужество дать показания следствию и если будет организован международный трибунал в связи с Ходжалинским геноцидом, в рамках следствия, проведенного органами прокуратуры Азербайджана, могут быть представлены более подробные факты, в том числе свидетельские показания, отзывы судебной экспертизы, доказывающие их уголовную ответственность за Ходжалинский геноцид». Об этом информирует «Репорт».