На сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике при обсуждении законопроекта «О правах лиц с инвалидностью» возникло разногласие мнений.

Как сообщает Report, член комитета Муса Гулиев сказал, что не было необходимости в разрушении рамочного закона и создании декларативного закона о правах инвалидов: «Ныне применяемый закон более практичный, если быть конкретнее, он обеспечивает социальную защиту инвалида. А новый закон подготовлен, опираясь на опыт европейских законов, в соответствии с требованиями инвалидов в Европе».

Депутат Рауф Алиев не согласился с мнением коллеги Мусы Гулиева: «Ныне действующий закон принят в 1992 году. Это значит в прошлом веке. Нужны новшества».

Отметим, что действующий закон подготовлен в 1992 году.