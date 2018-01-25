Россия использует разнообразные способы для сокрытия своих потерь в Сирии, а само участие РФ в конфликте может быть подготовкой к новой войне.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал израильский политолог, специалист по Ближнему Востоку, раввин Авраам Шмулевич.

«В РФ, согласно закону, потери являются военной тайной, запрещено их публиковать. Кроме того, действуют так называемые ЧВК (частные военные компании), что позволяет менять принадлежность солдат с государственных на частных наемников. Еще есть такой механизм, когда потери не регистрируются, а зарплату погибшего наемника получает его начальство. В России эту информацию контролирует ФСБ. Оказывается давление на родственников убитых, чтобы они держали язык за зубами. Помогает скрывать потери и то, что многие наемники часто не из больших городов, а из провинции, где информацию утаить легче», — отметил эксперт.

По его словам, смысл участия России в сирийском конфликте остается непонятным, но это может стать подготовкой армии к новой войне.

Также, как передает украинский интернет-портал replyua.net слова Шмулевича, военная операция в Сирии доказала полную недееспособность армии Российской Федерации. Он уверен, что только Украина держит на плаву вооруженные силы РФ.

«Российская авиация устарела, показатель использования высокоточного оружия, современных бомб или ракет крайне низкий, намного ниже, чем во время войны с Грузией, где было 8%. В период «Бури в пустыне», когда до российско-грузинской войны оставалось десять лет, у американцев высокоточных современных бомб и ракет было под 90%. Однако репутацию России держит Украина, так как ее военно-политическое руководство все время рассказывает о военной силе России, что она такая страшная, что у РФ мощная авиация, что украинцы даже войну не объявляют, потому что Россия эту авиацию применит», — отметил Шмулевич.

Эксперт подчеркнул, что в действительности против современной армии, например, Израиля или США, российские вооруженные силы небоеспособны. Также Шмулевич считает, что в Украине у Москвы тоже не все получилось.