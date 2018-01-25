Глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов сегодня побывал на оползневой территории и встретился с размещенными в средней школе №163 жителями.

Как сообщили АПА в ИВ Сабаильского района, Э.Азизов ознакомился с результатами выполненных работ на оползневом участке. После этого он встретился с временно размещенными в школе 68 жителями. Глава района ознакомился с условиями содержания и другими проблемами эвакуированных. Было отмечено, что специалисты, которые ведут там исследования, выяснили, что под склоном имеются русла двух подземных рек. Изменение уровня воды в этих реках, а также рост количества осадков являются причинами активизации оползня.

На встрече было также отмечено, что по данному вопросу Кабинетом Министров уже принято соответствующее решение. Эвакуированным 80 семьям (390 человек) уже с этого месяца будет выплачиваться плата за наем жилья. В настоящее время МЭПР совместно с другими органами на данном участке ведет исследования. Пока ситуация будет выясняться жителям будут выплачиваться компенсация за наем жилья. После того как станут известны результаты исследования, будут приняты меры в соответствии с выпущенным указом. Если опасность будет сохраняться, то гражданам будет выплачена единовременная компенсация, и будет решаться вопрос их переселения.