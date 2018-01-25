Компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева сохранила первое место в ежегодном рейтинге крупнейших рантье журнала Forbes — «Короли российской недвижимости».

Как сообщило издание, в 2017 году компания получила 1,5 миллиарда долларов дохода от аренды. «Киевской площади» принадлежит крупнейший оптовый рынок продуктов питания в Москве «Фуд Сити», рынок «Садовод», ТЦ «Европейский», отель «Radisson Royal Украина». Всего у компании 1,2 миллиона квадратных метров торговых площадей, 69 тысяч – офисных, 348 тысяч – складских, а также ей принадлежит 1,6 тысячи гостиничных номеров.

Второе и третье места рейтинга также не изменились, их как и год назад занимают «ИКЕА Мос» Ингвара Кампрада и группа «Ташир» Самвела Карапетяна.

Пятую строчку заняла Crocus Group Араза Агаларова, по подсчетам журнала, заработавшая на аренде в 2017 году 370 миллионов долларов.