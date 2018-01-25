Германия приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за проводимой Анкарой операции против курдских формирований в сирийском районе Африн.

Как передает ТАСС, Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Что касается текущих консультаций об экспорте вооружений, то для правительства ясно, что мы не имеем права поставлять [вооружения] в регион, где есть напряженность, и мы этого делать не будем», — приводит его слова в четверг еженедельник Der Spiegel.

По словам Габриэля, такое решение было согласовано им и канцлером ФРГ Ангелой Меркель 24 января. Политики договорились, что решение о возобновлении поставок должно принимать уже новое правительство после того, как оно будет окончательно сформировано. «Исполняющее свои обязанности правительство едино во мнении, что мы должны не предвосхищать итоги продолжающихся коалиционных переговоров, а отложить принятие решений по критическим вопросам до формирования нового кабмина», — подчеркнул Габриэль.

Германия поставляет в Турцию несколько видов вооружений, в том числе танки «Леопард». Ранее Анкара проявляла заинтересованность и в строительстве на турецкой территории завода по их производству и модернизации. Власти ФРГ на фоне ухудшения отношений с Турцией в прошлом году из-за арестов немецких граждан уже вводили ограничения на поставки военной техники, но в начале 2018 года, еще до операции в Африне, сигнализировали о готовности возобновить поставки.